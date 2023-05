Janno Kell: väidetavalt on minister Riisalo teinud kõike erihoolekande võrdsustamiseks - see ei vasta tõele

Minu poeg on autist. Ma armastan teda väga. Pean endaga igal päeval tegema tööd mõistmaks, et olen pojale paljuski vaid vahend mingisuguste eesmärkide saavutamiseks või soovide täitmiseks. Pean suutma tema soove aimata, sest pojal puudub võime enda mõtteid väljendada. Kui tema soov jääb arusaamatuks, üritab ta end füüsiliselt väljendada ja see võib olla tahtmatult valus. Ainult armastus ja mõistmine aitab instinkte võita ja käituda teadmisega, et karistamine mõjub autistile nagu hane selga vesi.