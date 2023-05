JUHTKIRI | Kartkem vähem ja ärgem välistagem laste saamist

Viimase aasta-poolteise jooksul, kui Eesti poliitikas on peretoetuste suurendamise teemal vägikaigast veetud, on sündimus rekordväike olnud. Aga vale oleks arvata, et see vägikaikavedu ongi kasina sündimuse põhjus. Küsimus on selles, kuivõrd rikkalikud lapse- ja peretoetused, mille häälekaim eestkõneleja on Isamaa, või paremad lastele ja peredele suunatud teenused, mille poolt on Reformierakond ja Eesti 200, suudaksid sündimuse suurenema panna.