ARVUSTUS | Perekond kadunud, kodu vallutavad võõrad. Geniaalne sissejuhatus, ent edasi?

Fiona Lawson (Tuppence Middleton) naaseb pärast pikka nädalavahetust oma koju Londoni äärelinna. Maja ees aga on kolimisauto ja võhivõõras naine juhendab töömehi. Kutsumata külaline väidab, et tema ja ta mees on hoone uued omanikud. Fiona õuduseks pole jälgegi ta enda abikaasast Bramist (Martin Compston) ja nende ühistest poegadest. Fiona käratab, et ta kodust lahkutaks, aga sellest pole tolku. Väidetavatel uutel omanikel on tagataskust võtta isegi leping, millel on Brami ja Fiona allkirjad.