Vene tööpuudus on 30 aasta madalaimal tasemel, tõusevad ka palgad. Põhjus pole siiski geniaalses majandamises

Alates 2022. aastast on Venemaa tööpuudus järjest vähenenud. 2023. aasta kevadel langes see 3,5% juurde, mis on viimase 30 aasta madalaim. Vene võimude väitel on see nende majanduspoliitika vili. „Me ei ole lubanud tööturul allakäiku, vastupidi: oleme tööpuudust tänapäevastes tingimustes vähendanud,“ kuulutas hiljuti Vladimir Putin. Mis aga toimub Vene tööturul tegelikult?