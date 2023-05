EESTLANE USA KÕRBEST | Võid venelase Venemaast eraldada, aga Venemaad tema ajudest välja ei saa

Immigratsioon on USA-s üks sügavamaid ja ürgsemaid probleeme – kes, kust ja kui palju. See on arusaadav, sest riigis on maailma suurim immigrantide hulk rahvaarvu kohta. 2019. aastal pesitses riigis üle 50 miljoni võõramaalase – neil ei ole USA kodakondsust -, mis on umbes 13,7% Ühendriikide rahvaarvust. Võrdluseks, 1970. aastal oli sama näitaja 4,8%. Sellest 50 miljonist üle kümne miljoni on riigis illegaalselt.