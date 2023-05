Dubais elanud eestlanna: nii kehvi datleid, nagu Eestis müüakse, antakse seal üksnes kaamelitele

Kuna suur osa ehk ligi 90% Dubai elanikkonda on mujalt tulnud, on välismaalasel seal mugav elada. „Seal riigis ei tunne end kunagi valge varesena, sest suurem osa inimesi on sinna sisse rännanud ning suhtlevad teistega väga hea meelega ja tutvustavad oma riiki. Kohalike elanikega ei pruugi seal elades üldse kokku puutuda. Neil on oma elupiirkonnad ja kohalikud koolid. Tänu networking’u-üritustele ja konverentsidele õnnestus mul saada päris hea kontakt ka kohalike Dubai inimestega – see ei ole üldse kerge.“