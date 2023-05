PÄEVA TEEMA | Mõttekoda PESA vastuseks 600 kirjale: samasooliste paaride õigusi soovitakse tagada teiste veendumusi ja usutunnistust riivates

Mõttekoda PESA märgib, et 59 haritlase kiri ei võtnud seisukohta, kuidas samasooliste paaride võrdseid õigusi tagada, vaid palus riigikogul jätta abielu mõiste muutmata, sest ühiskonnas puudub selles küsimuse üksmeel. 600 ühiskonnategelase kiri tõestab, et üksmeel tõesti puudub.



Abielu mõiste muutmise vastu on suur hulk kodanikke eeskätt seetõttu, et abielu ning ema, isa ja lastega perekond on keskne osa nende identiteedist, see on osa nende usutunnistusest või maailmavaatest. Abielu mõiste muutmine, mis toob kaasa ka muutused perekonnaseaduses, oleks diskrimineeriv nende suhtes.



600 kiri rõhutab, et kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Samade põhimõtete eest seisab ka 59 haritlase pöördumine.