Mäejumal oli sellel korral armuline. Katrin Merisalu jõudis Mount Everesti tippu

Meenutame esmalt 2021. aastat. Koroona möllas kogu maailmas ja ei pääsenud sellest ka Everesti baaslaagris olijad. Esmalt haigestusid koroonasse šerpad, kes viidi Merisalu laagrist kopteriga Katmandusse. Sadas kõvasti lund, laviinid paugutasid, ühele šerpale varises peale majasuuruune jääpank (ta jäi õnneks ellu), teine šerpa paraku hukkus. Jäälõhed, variseb veel üks jääpank ja lõhub rajal köied. Riburada pidi haigestuvad ka pea kõik Merisalu meeskonnaliikmed. Kolm inimest üsna tõsiselt ja neljas, kes on tõusnud 6100 meetri peale, evakueeritakse Katmandusse eriti raskes seisus. Lõppkokkuvõttes haigestub kümnest meeskonnaliikmest üheksa. Nende seas ka Merisalu, keda kimbutasid vastik köha, valu rinnus ja palavik. Lisaks on ilm halb - nii hull olevat see šerpade sõnul olnud viimati 2005. aastal.