Nišifirmade käekottidel on teisigi eeliseid, nimelt on need kordi odavamad kui luksusfirmade kotid. Nišikaubamärkide kotid maksavad umbes 160–800 eurot. See tähendab, et igaüks võib oma käevangu leida originaalse kaaslase, mille eest ei pea tuhandeid eurosid välja käima.