„Ma olen selle teemaga juba paar aastat tegelenud, kuna mul emale (80+), kes muidu saab hakkama, kirjutab perearst iga kuu välja 40 unerohutabletti Somnols,“ rääkis Eesti Päevalehele oma kogemusest Võru vallas elava eaka naise poeg Urmas. „Ema on pidevalt laksu all - ei saavat muidu magada-, tuigerdab, kukub. Vähemalt korra on asi päädinud deliiriumiga, loopis asju aknast välja - politsei käis ka kohal,“ kirjeldas Urmas. „Ühel korral läks meeltesegaduses n-ö matkama ja jäi abitult metsa alla lebama. Ta ei suuda tihti isegi otse kõndida. Täielik narkar, võib öelda.“