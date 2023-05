Jüri Metssalu: jah, ma olen gei. Kõik see toimub minuga. On au olla väärikas reas nendega, kes selle eest sõimata saavad

Diskussioon, kui seda nii saab nimetada, kaldub meie teemal kohati nii räigeks, et lihtsalt säästame end sellest. Samas on meid stigmatiseeriva, alandava, solvava, süstemaatiliselt meie teisejärgulist kohta kätte näitavate hoiakute mõju paraku ühiskonnas veel nii suur, et sellele on vaja selgelt vastu seista. Üks olulisemaid võimalusi selleks on teha ennast isiklikult nähtavaks ja küsida, kas kõike seda ütlete te ka minu kohta, teete mulle? Kas te tahate seda päriselt?