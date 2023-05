KULTUURIBIIT | TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide II kursuse playlist

„Sinilind“ on füüsilise teatri fantaasialavastus, mis toetub Belgia näitekirjaniku samanimelisele sajandivanusele näidendil. Lavastuses teevad kaasa pea kõik TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide II kursuse tudengid. Lavastus tegeleb ideega, et õnn, unistused, ideaalid ja eesmärgid ei eksisteeri „lihtsalt niisama“ kusagil, vaid neid tuleb otsida, nende nimel pingutada ja edasi liikuda. Paradoksaalne on see, et alles siis, kui kõike seda teeme, võib otsitu ilmneda meis endis, nagu oleks see kogu aeg olemas olnud. Mida kaugemale me liigume, seda lähemale me jõuame.