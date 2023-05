Birgitta festivali avab Timo Steineri uudisteos „Crisis“

Helilooja James MacMillani ühevaatuseline kammerooper „Halastus“ toob festivali programmi esmakordselt väljapoole Pirita kloostrimüüre. Ooper tuleb esitamisele Theatrumi saalis (Vene tn 14), lavastab Lembit Peterson ja dirigent ning muusikajuht on James MacMillan. Tegemist on oma põlvkonna silmapaistvaima heliloojaga. MacMillan on maailmas üks enimmängitud heliloojaid ja rahvusvaheliselt hinnatud dirigente, kelle loomingu keskpunktis on vaimulik temaatika. „Halastus“ on saanud ainest piibli Saara ja Aabrahami loost. Laval on Tallinna Kammerorkestri keelpilli rühm, solistid on Andrea Lauren Brown, David Hackston, Benjamin Kirk, Valter Soosalu ja Olari Viikholm.