NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: ootamatult surnud Vene aseminister tunnistas mõni päev enne surma, et on Venemaal justkui pantvangis

Ukraina presidendi administratsiooni nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et iseenesest on kütusehoidlate ja varustusliinide hävitamisega Ukraina vastupealetungi ettevalmistus juba alanud. Julgeolekunõukogu juht Oleksi Danilovi aga kinnitas, et Ukraina on valmis pealetungiks ning see võib alata „täna, homme või nädala pärast“.