REPORTAAŽ | Välisturneel saab ERSO lõpuks tiibu sirutada

„Üks inimene ikka kontserdile tuleb,“ muigab Eesti riikliku sümfooniaorkestri peadirigent Olari Elts täpselt kell viis õhtul alanud proovis. Nali naljaks, aga ERSO annab oma Suurbritannia turnee kolmanda kontserdi 2262 istekohaga Birmingham Symphony Hallis, mille 1991. aastal avas kuninganna Elizabeth II. Koduses Estonia kontserdisaalis istekohti poole vähem. Elts teab, et koroonapandeemia ja tuiksoonest veidi eemale jääv asukoht on publikuarvu mõjutanud. „Kontsertide külastatavus on lihtsalt nii palju arvuliselt vähenenud.“