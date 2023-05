SÕJARAPORT | Teet Kalmus: hirm kasvab. Venemaa on sunnitud juba omaenda territooriumi pommitama

Minu enda jaoks on meie julgeolekuolukord sõja jooksul pidevalt paranenud. Üks pool on Soome liitumine NATO-ga ja olukorra muutus ka selles mõttes, et me ei pea enam pidevalt seletama, et suurim oht lähtub NATO-le ida poolt. Teine pool on pidevalt lisanduv infot selle kohta, et reaalses elus pole Venemaa armee võimekus ligilähedanegi sellele, mida arvati enne sõda.