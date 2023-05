REPORTAAŽ | BBC filharmoonikute peadirigent: Eesti rahvusmeeskoorist paremat meeskoori maailmas ei ole

Eesti rahvusmeeskoori peadirigent Mikk Üleoja kuulas kontserti saalis ja jäi oma meeste sooritusega rahule. „Kui nüüd pisiasjade kallal võtta, siis paar sisseastumist oleksid võinud olla täpsemad. Aga minu stiil ongi selline, et lauljad saavad reeglina vastu pead, las teised kiidavad. See on siiski oluliselt parem variant kui vastupidi. Tuleb tunnistada, et saalis on ikka hea ja mõnus vaadata, kui kooril hästi välja tuleb.“