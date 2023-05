Loomingulisus on muskel nagu iga teinegi, mida rohkem sellele aega pühendada, seda parem on toonus.

Oled alates 2008. aastast töötanud moe- ja kudumidisainerina, sealjuures kujundanud ka lavastusi ning 2014–15 olnud ka Ugala peakunstnik. Kuidas jõudsid moekunstnikuna teatrimaailma? Milline näeb sinu jaoks välja kahe valdkonna sümbioos?

Teatrisse jõudsin oma tegemistega esimest korda Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiilitudengina, kui tegin teisele kunstnikule (Mihkel Ehala) kostüümide näol kaastööd. Sealt see kuskilt hargnema hakkas. Alguses tegin põhiliselt kostüüme, siis tulid ka esimesed lavakujundused. Kahe valdkonna sümbioos on minu jaoks kujunenud väga loomulikult. Kuidagi need isegi tasakaalustavad teineteist – vahepeal on rõhk rohkem ühel ja siis jälle teisel. Siiani on mulle see vaheldusrikkus igal juhul väga meeldinud.





Kui disainerina saan otsuseid teha üsna idividualistlikult, siis teatrikunstniku töös on kapteniks lavastaja ja protsessi käigus arvestan kogu trupiga. Ka selles mõttes toimivad need erinevad valdkonnad oma dünaamikas tasakaalustavalt. Suures plaanis käib mäng ikka samade elementidega: kontseptsioon, värvid, vormid, materjalid, detailid. Võib-olla suurimaks erinevuseks ongi distants. Kui moeloojana on mu looming kogemise mõttes vastu nahka, siis teatritöös on vahemaad sõltuvalt ruumi suurusest kuni paarkümmend meetrit ja sellega tuleb erinevaid valikuid tehes arvestada.





Kuidas näeb välja sinu kui lavastuse kunstniku loominguline protsess?

Kõik protsessid on õnneks hästi erinevad. On olnud töid, kus näidendi tuum on lavastajaga vastastikku kohe nii terav ja selge, et inspiratsiooni kanalist kukub piltlikult öeldes öösel ZIP-fail (mitmest failist koosnev „pakitud“ faili) alla ja jääb vaid üle lahti pakkida ja ära vormistada. Ja on olnud töid, kus käivitavasse punkti jõudmine on nõudnud rohkem aega ja otsimist.