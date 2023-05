Diabeedihaige: riik peaks tagama, et rohu saavad suhkruhaiged, mitte kaalulangetajad-suunamudijad

Kalle on kuu aega püüdnud oma järgmiste kuude annuseid kätte saada, kuid tulutult. „Olen käinud apteekides ja palunud ennast n-ö ootelisti panna, aga ka see pole võimalik,“ selgitas ta. Kui rohtu imekombel kusagilt välja ilmub, siis paari karbi kaupa ja need lähevad nagu soojad saiad. „Rohtu pole ka võimalik endale tellida, sest ravimiameti väitel sellist seadust pole, et teise tüübi diabeedi põdejatel oleks mingi eesõigus. Igal perearstil on võimalik kirjutada retsept kodanikule, kes arvab, et see rohi aitab tal süüa piiramatult head ja paremat, ja siis teha süst, mis peaks aitama. Selle tulemusel pole aga Ozempicut Eesti apteekides juba kolm kuud müügil olnud,“ rääkis Kalle.