Lille kodu tegevusjuhendajate süsteemse laste väärkohtlemise puhul, mis ka avalikkust raputas, on küsimusi tekitanud, kas Anu Aleksejevi, Liina Ots-Lassi ja Kätlin Männiku karistus on õiglane. Samuti on küsitud, miks ei esitatud süüdimõistetute ja hoolekandeasutuse vastu tsiviilhagi mittevaralise kahju nõudmiseks.