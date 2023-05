Ukraina on teinud otsuse alustada pealetungi okupeeritud alade vabastamiseks, kuid toimuv saab ikkagi olema ootamatu.

Hiina Rahvavabariik pidas omalt poolt vajalikuks lükata ümber Wall Street Journalis varem ilmunud info, et Hiina eriesindaja üritas survestada Ukrainat ja tema toetajaid loovutavama Venemaale okupeeritud alasid vastutasuks vaherahu eest. Hiina pidas vajalikuks rõhutada ka Ukraina avaldust, et see info ei ole päriselt tõene.