Sergei Kovaltšenko: jõudsidki kohale. Moskva ei maga enne sõja lõppu enam kunagi rahulikult

Ukraina territooriumilt massiliselt teele saadetud aparaadid lendasid Belgorodi, Kurski, Tuula, Kaluuga ning Moskva oblastitesse ja jõudsid pealinnani välja. See tähendab, et kõik on nagu ennemuiste ja Vene õhutõrjesüsteem jääb auklikuks.