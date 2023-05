SÕJARAPORT | Teet Kalmus: droonirünnak Moskvas oli esimene suurem rünnak linnale 80-aastase vaheaja järel

Moskva on Venemaal justkui riik riigis, sinna on koondunud suur osa poliitilisest, majanduslikust ja administratiivsest võimust. Kuskil Belgorodis võivad ju pommid ja raketid plahvatada, aga see on kaugel ning enamiku moskvalaste arvates neid üldse ei mõjuta. Nüüd tuli sõda aga koju kätte ja ühtäkki selgus, et nad ei olegi seal linnas kaitstud. Venemaa elanikud nägid, et riigi poliitiline juhtkond ei ole võimeline tagama inimeste turvalisust isegi Moskvas.