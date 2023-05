EPL Hiiumaal | Rudolf Tobiase sünniaastapäeva juubelikontsert kostus isegi mandrile

„See on vägev stardipauk!“ rõkkab Enn Kunila, kes on Rudolf Tobiase auks korraldatud Eesti muusika pidupäevade üks algatajaid. Sihtkohana saab muusikapäevade raames hiilata Hiiumaa saar. Kärdla on mattunud väikese linna kohta rohketesse plakatitesse, mis ütlevad suurelt „150“ ning tähistavad Eesti ühe esimese professionaalse helilooja sünni aastapäeva. On 29. mai 2023, kuid ajas täpselt 150 aastat tagasi minnes sündis samal päeval Eesti üks esimesi sümfonismi loojaid.