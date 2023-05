See on üks põhiküsimusi, mida ministrid Oslo kohtumisel arutavad. Meie seisukoht on tugevalt see, et ei saa ainult korrata 2008. aasta Bukaresti kohtumisel, 15 aastat tagasi välja öeldud tõdemust, et kunagi saab Ukraina NATO liikmeks. Tahame, et Vilniuse ühiskommunikees oleks sõnastatud järgmine tase: millised sammud tuleb teha, et see tee pihta hakkaks.