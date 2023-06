ARVUSTUS | Tänases maailmas võivad nukud olla tõesemad kui inimesed

Alustan unikaalsest, Belgiat esindanud lavastusest „Chayka“, mis sündis lavastaja Nataša Belova ning näitleja ja nukujuhi Tita Iacobelli koostöös. See on kurb, traagiline lugu Tšehhovi ja tema „Kajaka“ teemal (nimetus kõlab kogu aeg vene keeles, see sõna on just nagu mingi loits), kus kõiki osi mängib üks näitlejanna ühe nukuga. Näitlejaga ühte sulandunud nukk on teine „mina“ või sisemaailm inimese jaoks, kes on kogu elu veetnud laval ja nüüd tuleb viimast korda vaataja ette.