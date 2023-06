Eesti kirjanike liidu rahahädad. „Kogu liit on paraku vaestemaja“

Tänavu kevadel, kui Eesti kirjanike liidus vaieldi Juhan Smuuli bareljeefi eemaldamise üle, toimus seal ka üks märksa asisem, kuid märkamatuks jäänud avalik arutelu teemal, et riik võiks loomeliitu rahaliselt rohkem toetada. Vestlustest ilmnes kaks peamist probleemi. Esiteks on liidu personalil väiksed palgad ja nähtavasti pole haldusjuhti, kes rahaasju korrastaks. Teiseks on liidul mitu hoonet, mille ülalpidamine on keeruline. Kinnisvara ülalpidamine on kulukas ja praegu on ots otsaga võimalik kokku tulla üksnes tänu aadressil Harju 1 asuva maja renditulule. Ühe Eesti Päevalehega rääkinud kirjaniku sõnul oli seegi argument, miks jätta Smuuli bareljeef teisaldamata – liidul poleks selleks niikuinii raha olnud.