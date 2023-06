KULTUURIBIIT | Kandleduo Miia Polding & Paulina Andrejeva playlist

Krähil esinevad ka laupäeval, 10. juunil kell 17.00 Eesti Noorsooteatris noortelt noortele laval.

Oma muusikavaliku kohta ütlevad Miia ja Paulina nii (valikut saab kuulata ka siit):

Ruja - Nii vaikseks kõik on jäänud

See lugu on meile sümboolse tähendusega. Paljud ei tea, aga just see lugu oli meie duo repertuaaris üks esimestest, see lugu inspireeris ja innustas meid koostööle.

Kristjan Kannukene - Orgmass

Oleme suured nüüdismuusika austajad, kasutame ka enda loomingus nüüdismuusika võtteid. Meid inspireerib Kannukese helikeel just sellepärast, et tema loomingus kohtuvad erinevad traditsioonid ja esteetikad.

(allolevalt YouYube'i lingil saab kuulata kogu musikavalikut)

Red Hot Chilli Peppers - Snow

Esimest korda kuulsime seda lugu mitu aastat tagasi Paulina isa autos. Kuigi meie muusikamaitse on üpris erinev (välja arvatud meie ühine austus nüüdismuusika vastu), siis see lugu meeldis meile mõlemale väga ning sellest on saanud meie vaieldamatu lemmik.

The Beatles - Let it Be

Kui kõik ikka ei lähe nii nagu tahaks, siis see laul tuletab meelde, et „las kõik olla“, küll kuidagi probleemid lahenevad. Ning kitarrisoolo on väga hea.

Chet Barker ja Paul Desmond - Autumn Leaves

Üks džässi standardeid, sobib igaks meeleoluks ja igaks ilmaks.

Tigran Hamasyan - Vortex (feat. Tosin Abasi)

Tagasi nüüdismuusika juurde. Seda lugu kuulates ei hakka kunagi igav, iga kord kui kuulad, leiad alati midagi uut.

Julien Marchal - Insight Il

Meditatsiooniline pala, mis toob meie silme ette hubase ja rahuliku meeleolu, kamina praksumise.

Vaiko Eplik - Soorebased

Vaieldamatu favoriit, meeldejääv meloodia ja supersõnad.

Tõnis Mägi & Music Seif - Sa haara kinni mu käest

Hea tuju laul halli argipäeva lõpuks.



Esimene Tallinna laste džässifestival Kräsh toimub 10.-11. juunini Eesti Noorsooteatris. Hoia Kräshi tegemistel silma peal kodulehel , Facebookis ja Instagramis . Kohtume Kräshil!