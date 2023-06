Rotatsioonide uurimise audit lükati viimasel hetkel tagasi. Ministeerium peab seda täiendama

30. mai kuupäevaga pressiteade oli siseministeeriumil juba valmis kirjutatud ja ootas väljasaatmist. „Siseministeeriumi teenistusliku järelevalve käigus leidis kinnitust viie politseiametniku näiline PPA politseiteenistusse vormistamine, et luua võimalus taotleda politseiametniku väljateenitud aastate pensioni. Kaitsepolitseiametis ei leitud politseiteenistusse võtmise juhtumeid, mis annaks alust arvata, et need on näilised,“ seisis seal.