SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa elanikel on palju küsimusi. Putinil aga vastuseid pole

Prigožini sõnul otsustavad just nemad tulevikus, keda seina äärde panna ja maha lasta - Putin on loonud monstrumi, andes Prigožinile relvastust ning nüüd on ta kontrolli monstrumi üle kaotanud.

Kurbloolisus on Putini jaoks teadmine, et ainult wagnerlased koos vangide surmaajamisega suutsid midagigi lahinguväljal saavutada ning nende elimineerimine vähendaks veelgi Venemaa armee võimekust kasvõi mingis rindelõigus kaitset organiseerida. Kindlasti oleks see ka valus hoop Venemaa üksuste moraalile. Lisaks kaitseb Prigožin varjatult Venemaa huvi piiri taga ning eriti Aafrikas on ta positsioon arvestatav ja järjest kasvav.