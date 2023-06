Riho Terras: kurss on muutunud. Sõda toodi venemaalastele koju kätte

Viimase paari nädala jooksul on Ukraina-Venemaa sõjakajastus saanud uue huvipunkti. Niinimetatud intsidendid Venemaa erinevates piirkondades on senist suhteliselt staatilist sõjaolukorda muutnud. Venemaa vabadusvõitlejate sildi all toimetavad „Vene Vabatahtlike korpus“ ja „Leegion Venemaa vabastamiseks“ ei ole kindlasti mingid ühtsed Ukraina armee üksused. Tegemist on väga mitmekesise koosseisuga, mis ühendavad Vene liberaale, anarhiste ja marurahvuslasi, kelle ainsaks ühiseks nimetajaks on Putini-vastasus ning soov Venemaa diktaator kukutada.