Euroopa riigijuhtidest ei olnud arusaadavatel põhjustel kutset saanud ainult Venemaa ja Valgevene president. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell ütles, et Venemaad pole nende seas mitte seetõttu, et teda ei taheta kutsuda, vaid sellepärast, et Putini Venemaa jättis end sellest kogukonnast välja, kui alustas Ukraina vastu sõda.