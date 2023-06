NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: „ärge muretsege, Belgorod, see ei ole sõda, vaid erioperatsioon“

FOTO: FREEDOM OF RUSSIA LEGION | via REUTERS

„Me usume oma õnnestumisse. Ma ei tea, kui kaua aega see võtab. Ausalt öeldes on erinevaid võimalusi, kuidas võib minna. Aga me kavatseme seda teha ja me oleme valmis,“ kommenteeris ta ka YouTubes leitavas intervjuus, rõhutades taaskord ka õhutõrje vajadust. Lisaks pealetungiks vajaminevatele lennukitele on Zelenskõi hinnangul parimat tulemust õhutõrjes näidanud Patrioti kompleksid ning neid oleks vaja ligi 50, et Ukraina linnad tunneksid ennast palju turvalisemalt.