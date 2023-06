Jazzkaar kutsub esmakordselt toimuvale laste džässifestivalile Kräsh

Kräsh on loodud koostöös noortega spetsiaalselt lastele. Kahepäevane rütmimuusikast inspireeritud festival kostitab osalejaid õpitubade, kohtumiste, vestlusringide ning kontsertprogrammiga. Põhiprogrammi kokkupanemisel said noored ise kaasa rääkida. Kräshi projektijuht Maris Aljaste tutvustab: „Festivali programmi koostades saime lastega kokku ja viisime koolides läbi küsitlusi, et saada teada millised artistid noorte südamed põksuma panevad. Nii leiab peaesinejate seast Eestit äsja edukalt Eurovisioonil esindanud Alika ja ühe tuntuima noore räppari villemdrillemi. Festivali avab tantsulise kavaga Tanja Mihhailova ning pühapäeval kohtuvad perede kõige pisemad laste seas ülipopulaarse Lolala perebändiga. Veel saab kuulda vokaalse meisterlikkuse poolest tuntud Kadri Voorandit, kes esineb koos multiinstrumentalisti ja põnevate pillide meisterdaja Silver Sepaga.“