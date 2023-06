Punane Adidase kleit on saanud moeklassikaks.

Hiljuti käisin golfi mängides tutvunud paari golfiteemalisel pulmapeol. Muu hulgas tähendas see seda, et pruutneitsid kandsid seksikaid golfikleite ja külaliste kostüümidel oli suuremaid ja väiksemaid vihjeid golfile. Kogu kostüümidraama tundus sedavõrd stiilne, et ajendas kirjutama seekordset moelugu.