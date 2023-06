Sügisel lavastab riik Muugal suure keemiaplahvatuse. Harjutatakse koolide ja asutuste evakueerimist

Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Erkki Tori selgitas, et kui seni on riigiasutused, näiteks kaitsepolitsei või välisluureamet, uurinud ja analüüsinud enda valdkonda puudutavaid riske eraldi, siis nüüd on riigikantselei kõik Eestit ohustavad riskid koondanud, et manada ühiskonnale ette terviklik riskipilt.