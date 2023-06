JUHTKIRI | Terroristidega läbi ei räägita

Ulatusliku üleujutuse vallandamine on õõvastav tegu, oma hoolimatuses samm „edasi“ hävitustööst, mida Venemaa on Ukrainas juba korda saatnud. Mõistagi tekib küsimus, mida on Venemaa valmis korda saatma Zaporižžja tuumajaamaga, mis on samuti tema käes. Kas seda hõivavad okupandid on samuti valmis milleks tahes, kui ülemustelt käsk tuleb?