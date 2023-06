SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa senise välispoliitika selgroog – hirmutamine – on kokku kukkunud

Prigožin jälle endast väljas

Rinnetel toimuvast ka. Ukraina jaoks on kõige suurem edenemine toimunud Bahmutist põhja pool, kus nad on välja jõudnud Berhovkasse ja see on endast välja ajanud Prigožini, sest nüüd on Venemaal reaalne oht kaotada Berhovkast läänes asuva kõrgustiku, millel on väga suur väärtus Bahmuti kontekstis.