Näitleja Karol Kuntsel: ma olen vägagi elus!

Uus anatoomikum Tartus Kassitoome kaisus on ehitatud arstiteaduskonna õppehooneks ehk kohaks, kus ka surnud saavad elavaid õpetada. Kummalisel kombel valmistub just selles ajaloohõngulises majas oma järjekordseks pearolliks mees, kes on ajakirjandusest saanud lugeda šokeerivat uudist omaenda surma kohta. Anatoomikumi uks paiskub hooga lahti, Karol Kuntsel (43) pistab pea välja ja olukord tundub ühtaegu nii absurdselt naljakas kui ka naljakalt absurdne.