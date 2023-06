TAGATUBA | Politoloog: maksudest ja abieluvõrdsusest rääkimine toonuks Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse

Need, kes usuvad, et valimised on manipuleeritavad, said oma tõekspidamistele ilmselt kinnitust. Soovitas ju Salk valimiste eel Reformierakonnal, Eesti 200-l ja SDE-l hoiduda maksupoliitika, abieluvõrdsuse ja Nursipalu teemadest. Oma tõekspidamistele said kinnitust ka inimesed, kes ütlevad, et meil on praegu valetajate valitsus. Nemad saavad viidata ka Kaja Kallase öeldule: „Kui oleksime maksutõusudest rääkinud enne valimisi, oleksime me hääli kaotanud.“ Kuid kas ikka oleks?