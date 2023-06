Uuring: eurooplased ei pelga Hiina mõju ja tahaks jääda USA-Hiina konfliktist kõrvale. Seda võiks muuta üks faktor

Hinnang Euroopa-USA liitlassuhetele on samal ajal muutunud soodsamaks, ehkki selle tuleviku osas on inimestel kahtlused. Toetus Ukrainale on endiselt ühtne, ehkki riikide lõikes on erinevused selles osas, millisena tahetakse näha tulevikusuhteid Venemaaga. Uuringus osalesid vastajad Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Austriast, Hispaaniast, Hollandist, Poolast, Ungarist, Bulgaariast, Taanist ja Rootsist.