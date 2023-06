KÖÖGI KOMANDO | Bacio. Trühvlimekiga suudlus ehk Kapriisne itaallane

Itaalia restoran Bacio (eesti keeles musi) on mereäärses asukohas Kadrioru elamukvartalis tasapisi juba aasta jagu tegutsenud. Asukoht on hea: üsna kesklinna serval, mere ääres ja kindlasti saab lisapunktid mõnusa terrassi eest, kuhu on soojema ilmaga end hea sättida. Näiteks pärast jalutuskäiku Reidi teel.