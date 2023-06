SUUR FOTOLUGU | Põgenemine haruldaste hobustega, 25 Vene kontrollpunkti läbimine koerakesega. Sõja eest pakku põgenenute fotolood

Noor viiuldaja Nataliia põgenes Donetskist sõja eest juba 2014. aastal. Kõigepealt sai tema koduks Harkiv ja hiljem Kiiev – mõlemas sai ta muusikat õppida. 24. veebruaril oli sõda ta taas kätte saanud ning tal tuli kiirustades ja kõike maha jättes lahkuda. Nataliia on perega leidnud endale ajutise kodu Vilniuses ja ta töötab sealses Leedu rahvuslikus sümfooniaorkestris. Temaga koos on leidnud Leedus ajutise kodu tema väikse lapsega õde, kes võitleb rinnavähiga, ja nendega liitus hiljem ka Nataliia ema, kes põgenes Mariupolist. Tema loomakliinik, mis asus sünnitusmaja kõrval, pommitati koos sünnitusmajaga puruks. Nataliia võttis kaasa oma viiuli. Kõige raskematel hetkedel on viiul olnud tema suurim lohutaja.