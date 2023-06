KULTUURIBIIT | Cool D, Genka, DJ Critikal ja Kozy. Legendaarse A-Rühma playlist

Antud hetkel kõige kuumem kodumaine kaup on NKN-i värske „Koosolek vol. 10“. Muidugi nende tüüpide tegutsemiskiiruse juures võib aprillis ilmunud plaat olla juba ammu unustatud vana asi… Loo valisin sellepärast, et mulle on alati see nn miami bass meeldinud ja siin on taas seda tehtud, umbes teist korda Eesti ajaloos. Tahaksin ära mainida, et tegelikult viimasel ajal ilmunutest on veel väga head Ain Nufin ja Skidoo „Labor“ ja Budmurdaq ja MACI „Uduterav (Boomtact remix)“