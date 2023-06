KUULA | Teater MUDIB elumahlad liikuma

Kuigi René ja Karl on lavastamisega seotud, ei ole näitlemissoov neist kuhugi kadunud. Nad kannavad endas näitlemise tahet ning loodavad tulevikus ka ise laval publikut rõõmustada. Nende teekond on viinud neid erinevate kunstivormide juurde, kuid näitlemisoskus ja näitleja vaatenurk on neid kaasa kandnud kõikidele nende kunstiprojektidele.

Teater Mudi on veel noor, kuid neil on juba ette näidata suur saavutus - nende esimene lavastus „Tuhkatriinumäng“. Valik selle lavastuseks oli teadlik ning see kõnetas nii neid endid kui ka publikut. Paul-Eerik Rummo näidend tundus väga värske ja aktuaalne, olles samas ka ajatu. Läbi lugemise käigus mõistsid mehed, et see on midagi, mida nad soovivad teha. „Tuhkatriinumäng“ on näidend, mis on omamoodi legend Eesti teatriajaloos, kuigi seda on suhteliselt vähe lavastatud. Lavastus toob esile näidendi uusi tahke ja tõlgendusi, keskendudes inimlikkusele ja eksistentsiaalsetele teemadele, mis on ajas kestvad ja vaatajale alati põnevad.

Lavastuse „Tuhkatriinumäng“ kaudu uuritakse inimlikke hirme, kahtlusi ja eneseotsinguid ning kokkupuudet elu tegelike väljakutsetega. Publikule antakse võimalus kaasa mõelda ja kahtluse alla seada meie enda loodud kriteeriume, mis mõjutavad meie arusaama õigest ja vääramatust elust.

Teater Mudi soovib oma tegevusega avada uusi uksi ja luua mitmekesiseid kunstilisi kogemusi. Reinumägi ja Laumetsa nägemus teatrist on julge ning avatud erinevatele kunstivormidele. Lisaks traditsioonilisele lavastamisele on neil huvi ka videokunsti vastu, luues seeläbi uudseid teatriformaate. Nende eesmärk on tuua teater inimestele lähemale ning muuta see veelgi kaasahaaravamaks ja mõtlemapanevamaks.

Teater Mudi on suurepärane näide noortest ja ambitsioonikatest teatriinimestest, kes soovivad oma jälje jätta Eesti teatrikultuuri. Nende pühendumus ja loovus on andnud vilja juba esimese lavastuse näol ning tõotab põnevat tulevikku.