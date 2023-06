Kohapealt tehtud videotes räägivad hädas olevad inimesed, et osad hooned on täielikult uppunud ning seal on ka palju seetõttu surnud inimesi. Ukrainlasi ei lubata inimesi päästma tulla, aga nad üritavad ikka aidata, nii on viidud droonidega maja katustel hädas olevatele inimestele pudelitega joogivett. Ühe kohaliku elaniku sõnul on päästmiseks lootust ainult nendel, kellel on Venemaa kodakondsus, Ukraina passiga inimesi kriisi praeguses faasis ei aidatavat üldse.