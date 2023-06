KULTUURIBIIT | Dirigent Kuldar Schütsi playlist

„Kuue meeskoori kontsert“ on mõtteline jätk möödunud aastal esimest korda aset leidnud „Viie meeskoori kontserdile“, mis toimus ühislaulmise „Kodulootus“ raames. Kontserti korraldab Eesti Meestelaulu Selts, mis tähistab „Kuue meeskoori kontserdiga“ oma 35. tegevusaasta algust.

Kuldar Schüts ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit):

ELBOW, „ONE DAY LIKE THIS“

Elbow frontman on Guy Garvey, kelle mahedat tämbrit aetakse tihti segi Peter Gabrieli omaga. Seda põnevam on asjaolu, et Gabriel on Elbow’ muusikat kaverdanud oma albumil „Scratch My Back“. Õnnestus mõned aastad tagasi külastada Elbow live’i. Nende kontsert oli igati väärt Berliini reisimiseks . Suurepärane produktsioon veel suurepärasema muusikaga.

VULFPECK, „LIVE AT MADISON SQUARE GARDEN“

Soovitan tervet kontserti kuulata algusest lõpuni. Iga laul on kuldaväärt. On näha, et mehed naudivad 100% seda, mida nad teevad. Silmatorkavaim tegelane Vulpeckist on bassist Joe Dart, keda mitmete kuulsate bändide bassimängijad peavad tänapäeval üheks andekaimaks mängijaks. Eriti nauditav on sel kontserdil kahe külalisesineja, Chris Thile’i (mandoliin) ja Dave Kozi (saksofon) virtuoosne improvisatsioon alates ajast 24.25.

(Allolevalt YouTube’i lingilt saab kuulata järjest kogu muusikavalikut.)

VAIKO EPLIK, „VARIELU“

Vaiko Eplik on minu arvates üks Eesti geniaalsemaid muusikuid. Mul on õnnestunud tema teoseid kooriarražeeringute tarbeks üksipulgi lahti arutada ja leidnud sealt väga põnevaid harmoonilisi nüansse. Ei saa ka siinjuures mööda onupojapoliitikast – Eliidi bändi bassimees Sten Šeripov on minu väga lähedane sugulane, kelle tegemisi jälgin alati põnevusega.

RITA RAY, „LOVE AIN’T THE SAME“

Meil on kodumaale tekkinud täitsa oma soulijumalanna, kelle võimed on maailma tasemel. Tegu on lauljaga, kes pole ühelgi sooritusel teinud kvaliteedilt hinnaalandust. Piiramatu vokaalse ressursiga ja tehniliselt üks osavamaid lauljaid, keda kuulnud olen. Suu jääb igakord lahti.