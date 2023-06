ARVUSTUS | „Asteroid City“. Kui Wes Anderson langetab klounimaski, lööb ta väga valusalt

Animafilmides on viimaste aastakümnete jooksul valitsenud Pixari linateoste hegemoonia. „Up“, „Wall-E“ ja „Inside Out“ – kõigi nende kohta võib ühendavalt öelda, et lapsed on rahul ja vanemad pühivad silmi. Tegelikult kasutab Pixar väikeste mugandustega sama mudelit – armsad tegelased lapsele ja aja kaduvusest rääkiv tegevusliin täiskasvanutele. Valem töötab ja miks töötavat valemit muutagi?