SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina suutis läbi murda esimesest kaitseliinist

Luhanski oblasti probleemiks on Venemaa lähedus, seetõttu on eriti Kupjanski suunal Venemaal logistikaahelad lühikesed, lisaks on seal palju metsa, mis annab kaitsvale poolele suure eelise. Donetski oblastis on äärmiselt problemaatiline võtta tagasi piirkondi, mis on juba kaheksa aastat nende kontrolli alt väljas, sest seal on ehitatud väga korralikud kaitseliinid ja kaitses olevat poolt aitab ka maastik.