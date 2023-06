Artises linastuvad Kinomaja Filmikooli õpilaste värsked lühifilmid

Mängufilmide kassetis „Äratundmise rõõm“ tuleb näitamisele viis filmi, millele režissöörid Mathilda Mänd, Sonja Sepping, Nataly Järvik, Anna Pärt ja Marie Teppart on kirjutanud originaalstsenaariumid. Just need teemad puudutavad noori ühiskonnas kõige enam: kuidas säilitada oma isiklik identiteet paljude valikute ja võimalustega maailmas, mismoodi leida õnne väikestest asjadest, kuidas naerda kaasa argielu absurdile ning kaotusega toime tulla.